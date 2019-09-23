Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Ухане
15:40
Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила американке Софии Кенин в первом круге турнира в Ухане — 2:6, 6:7 (5:7).
Матч длился 1 час 43 минуты. Во втором круге Кенин встретится с бельгийкой Элис Мертенс.
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
София Кенин (США, 15) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:2, 7:6 (7:5)
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