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Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Ухане

15:40
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Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила американке Софии Кенин в первом круге турнира в Ухане — 2:6, 6:7 (5:7).

Матч длился 1 час 43 минуты. Во втором круге Кенин встретится с бельгийкой Элис Мертенс.

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

София Кенин (США, 15) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:2, 7:6 (7:5)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/wuhan/2019/

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