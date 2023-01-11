Касаткина — о первой победе в году: «Добротный матч, довольна результатом»

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями от победы над чешкой Барборой Крейчиковой во втором круге турнира WTA 500 в Аделаиде (6:2, 7:5).

«Первая победа в году. Добротный матч, довольна результатом. Особенно порадовал второй сет, в котором шла упорная борьба и до концовки обе брали свою подачу. Готовлюсь к следующему матчу», — написала теннисистка в своем Telegram-канале.

В четвертьфинале турнира в Аделаиде 25-летняя Касаткина сыграет с еще одной представительницей Чехии — Петрой Квитовой.