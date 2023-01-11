Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 10:51

Касаткина — о первой победе в году: «Добротный матч, довольна результатом»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями от победы над чешкой Барборой Крейчиковой во втором круге турнира WTA 500 в Аделаиде (6:2, 7:5).

«Первая победа в году. Добротный матч, довольна результатом. Особенно порадовал второй сет, в котором шла упорная борьба и до концовки обе брали свою подачу. Готовлюсь к следующему матчу», — написала теннисистка в своем Telegram-канале.

В четвертьфинале турнира в Аделаиде 25-летняя Касаткина сыграет с еще одной представительницей Чехии — Петрой Квитовой.

Теннис
Дарья Касаткина
0
Читайте также
Зидан уже полтора года сидит без работы. Похоже, его окружение увлеклось играми вокруг сборной
Олимпийский чемпион в реанимации. Что произошло с Романом Костомаровым?
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР
Умер актер из сериала «Ликвидация» Михаил Дроботов
Новым гендиректором «Почты России» назначен Михаил Волков
Foreign Policy узнал о поставках Турцией кассетных боеприпасов Киеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анна Блинкова обыграла Боузкову и вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте

Павлюченкова и Рыбакина вышли в полуфинал парного турнира в Аделаиде
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости