Панова не смогла пробиться в четвертьфинал парного турнира в Мадриде

Российская теннисистка Александра Панова не смогла пройти в четвертьфинал турнира WTA в Мадриде (Испания) в парном разряде.

Панова, выступающая вместе с мексиканкой Джулианой Олмос, уступила американкам Кори Гауфф и Джессике Пегуле в двух сетах — 6:7 (8:10), 3:6.

Соперницами Гауфф и Пегулы в четвертьфинале станет пара Габриэла Дабровски/Луиза Стефани (Канада/Бразилия, 6).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Кори Гауфф/Джессика Пегула (США, 1) — Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия) — 7:6 (10:8), 6:3