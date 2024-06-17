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Сегодня, 17:42

Первая сеяная Остапенко уступила в первом круге турнира в Бирмингеме

Сергей Разин
корреспондент
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко в первом круге турнира в Бирмингеме уступила итальянке Элизабетте Коччаретто со счетом 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. На счету 27-летней латвийки 5 эйсов, 9 двойных ошибок и один реализованный брейк пойнт из 9.

Во втором круге Коччаретто встретится с американкой Слоан Стивенс.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Елена Остапенко (Латвия, 1) — 6:3, 6:3

Елена Остапенко
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