Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:35

Касаткина обыграла украинку Костюк и вышла во второй круг турнира в Берлине

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над украинкой Мартой Костюк в стартовом матче турнира WTA 500 в Берлине со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.

Встреча продолжилась 2 часа 40 минут. Костюк один раз подала навылет, совершила десять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 14 возможных. На счету Касаткиной четыре эйса, восемь двойных и пять реализованных брейков из 12.

Во втором круге травяного турнира Касаткина встретится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко (Белоруссия).

Берлин (Германия)

Турнир WTA ecotrans Ladies Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия) — Марта Костюк (Украина) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3

Арина Соболенко
Дарья Касаткина
Марта Костюк
2
Читайте также
Франция из-за хиджаба не взяла баскетболистку на Олимпиаду
В Германии перед матчем Евро-2024 подрались футбольные фанаты из Албании и Сербии
В Москве 55 человек госпитализированы в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма
Румыния – Украина, 17 июня 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 1-го тура группового этапа Евро-2024
СМИ сообщили о роспуске Нетаньяху созданного после атаки ХАМАС военного кабинета
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дарья Касаткина — Марта Костюк: смотреть трансляцию матча турнира в Берлине

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости