Потапова обыграла Аванесян в первом круге турнира в Бирмингеме
Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге турнира в Бирмингеме обыграла соотечественницу Элину Аванесян со счетом 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. На счету 23-летней Потаповой 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
Во втором круге Потапова встретится с итальянкой Лючией Бронцетти.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Classic
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия, 7) — Элина Аванесян (Россия, Q) — 6:4, 6:4
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