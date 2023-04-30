Калинская проиграла Мартич в трех сетах в третьем круге турнира в Мадриде
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться в четвертый круг турнира WTA серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В третьем круге Калинская уступила Петре Мартич из Хорватии в трех сетах — 3:6, 6:4, 3:6.
Соперницей Мартич в четвертом круге станет победитель матча Барбора Крейчикова (Чехия, 11) — Ван Сиюй (Китай).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Петра Мартич (Хорватия, 27) — Анна Калинская (Россия) — 6:3, 4:6, 6:3
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