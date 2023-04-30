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Сегодня, 22:37

Кафельников высказался о выступлениях 15-летней россиянки Андреевой в этом сезоне

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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал результаты российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Я рад ее победам, надеюсь, что дальше будет еще лучше. Удивляют ли меня ее результаты в таком юном возрасте? Нет, почему это должно меня удивлять. Были примеры в истории, когда девочки в таком же возрасте добивались еще лучших результатов. Например, Мартина Хингис, Моника Селеш. Таких примеров немало. Поэтому мы очень надеемся, что у Мирры в будущем будут такие же результаты, такие же успехи, как у тех теннисисток, которых я назвал. Мы все болеем и переживаем за нее», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

В этом сезоне 15-летняя Андреева выиграла все 15 официальных матчей на взрослом уровне. До турнира в Мадриде россиянка выиграла два турнира ITF.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-kafel-nikov-nadeyus-chto-dal-she-rezul-taty-andreevoj-budut-eshhe-luchshe/
Теннис
Евгений Кафельников
Мирра Андреева
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