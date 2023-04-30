Кафельников высказался о выступлениях 15-летней россиянки Андреевой в этом сезоне

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал результаты российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Я рад ее победам, надеюсь, что дальше будет еще лучше. Удивляют ли меня ее результаты в таком юном возрасте? Нет, почему это должно меня удивлять. Были примеры в истории, когда девочки в таком же возрасте добивались еще лучших результатов. Например, Мартина Хингис, Моника Селеш. Таких примеров немало. Поэтому мы очень надеемся, что у Мирры в будущем будут такие же результаты, такие же успехи, как у тех теннисисток, которых я назвал. Мы все болеем и переживаем за нее», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

В этом сезоне 15-летняя Андреева выиграла все 15 официальных матчей на взрослом уровне. До турнира в Мадриде россиянка выиграла два турнира ITF.