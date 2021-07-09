Панова и Вахачик проиграли Паолини и Тайхманн в полуфинале парного турнира в Гамбурге

Российская теннисистка Александра Панова и немка Юлия Вахачик не сумели выйти в финал турнира WTA в Гамбурге (Германия) в парном разряде.

В полуфинале их обыграли Ясмин Паолини/Жиль Тайхманн (Италия/Швейцария) — 7:6 (7:3), 3:6, 10:5. Матч продолжался один час и 37 минут.

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Ясмин Паолини/Жиль Тайхманн (Италия/Швейцария) — Александра Панова/Юлия Вахачик (Россия/Германия) — 7:6, 3:6, 10:5