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Сегодня, 21:11

Панова и Сизикова проиграли в первом круге турнира в Штутгарте в парном разряде

Мария Гусева
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Российские теннисистки Александра Панова и Яна Сизикова в первом круге парного турнира в Штутгарте (Германия) проиграли Терезе Михаликовой из Словакии и Алисии Паркс из США — 3:6, 6:3, 8:10.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Панова и Сизикова сделали 1 эйс, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 4. На счету Михаликовой и Паркс 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во втором круге Михаликова и Паркс сыграют с победительницами матча Надежда Киченок/Кимберли Циммерманн (Украина/Бельгия) — Дезайри Кравчук/Деми Схурс (США/Нидерланды).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 780 637 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Тереза Михаликова/Алисия Паркс (Словакия/США) — Александра Панова/Яна Сизикова (Россия) — 6:3, 3:6, 10:8

Теннис
Яна Сизикова
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