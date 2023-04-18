Селиваненко — о поражении Касаткиной: «Просто сегодня был не ее день»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал поражение российской теннисистки Дарьи Касаткиной от испанки Паулы Бадосы на старте турнира WTA 500 в Штутгарте (1:6, 1:6).

«Понятно, что Бадоса — очень сильный соперник, тоже входящий сейчас в элиту мирового тенниса. Но то, что Касаткина проиграла практически без борьбы, стало следствием сразу нескольких факторов. У Дарьи бывают матчи, в которых получается все, и случаются такие, в которых не получается ничего. Сегодня был как раз второй случай. Вряд ли можно выделить какую-то одну причину такого результата. Просто сегодня был не ее день», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Касаткина на данный момент занимает восьмое место в рейтинге WTA. В текущем сезоне россиянка одержала 8 побед при 10 поражениях.