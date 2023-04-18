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Селиваненко — о поражении Касаткиной: «Просто сегодня был не ее день»

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал поражение российской теннисистки Дарьи Касаткиной от испанки Паулы Бадосы на старте турнира WTA 500 в Штутгарте (1:6, 1:6).

«Понятно, что Бадоса — очень сильный соперник, тоже входящий сейчас в элиту мирового тенниса. Но то, что Касаткина проиграла практически без борьбы, стало следствием сразу нескольких факторов. У Дарьи бывают матчи, в которых получается все, и случаются такие, в которых не получается ничего. Сегодня был как раз второй случай. Вряд ли можно выделить какую-то одну причину такого результата. Просто сегодня был не ее день», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Касаткина на данный момент занимает восьмое место в рейтинге WTA. В текущем сезоне россиянка одержала 8 побед при 10 поражениях.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10807988-selivanenko-obyasnil-razgromnoe-porazhenie-kasatkinoj-v-matche-s-badosoj.html
Теннис
Дарья Касаткина
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