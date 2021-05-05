Остапенко и Павлюченкова обыграли Веснину и Звонареву в четвертьфинале турнира в Мадриде

Латвийская теннисистка Елена Остапенко и россиянка Анастасия Павлюченкова вышли в 1/2 финала турнира WTA в Мадриде (Испания) в парном разряде. В 1/4 финала они обыграли российский дуэт — Елена Веснина/Вера Звонарева (Россия) — 7:6 (7:2), 6:3.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Елена Остапенко/Анастасия Павлюченкова (Латвия/Россия) — Елена Веснина/Вера Звонарева (Россия) — 7:6 (7:2), 6:3