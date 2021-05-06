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Барти вышла в финал турнира в Мадриде, где может встретиться с Павлюченковой

15:58
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Австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла испанку Паулу Бадосу Хиберт в полуфинале турнира WTA в Мадриде (Испания) — 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.

В финале Барти сыграет с победителем встречи Анастасия Павлюченкова — Арина Соболенко, которая состоится сегодня, 6 мая. Начало — в 21.30 (мск).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Паула Бадоса Хиберт (Испания, WC) — 6:4, 6:3

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