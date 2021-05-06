Барти вышла в финал турнира в Мадриде, где может встретиться с Павлюченковой
15:58
Австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла испанку Паулу Бадосу Хиберт в полуфинале турнира WTA в Мадриде (Испания) — 6:4, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.
В финале Барти сыграет с победителем встречи Анастасия Павлюченкова — Арина Соболенко, которая состоится сегодня, 6 мая. Начало — в 21.30 (мск).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 549 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Паула Бадоса Хиберт (Испания, WC) — 6:4, 6:3
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