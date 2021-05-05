Соболенко стала соперницей Павлюченковой в полуфинале турнира в Мадриде
21:20
Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Мадриде. Ее соперница по четвертьфиналу бельгийка Элисе Мертнес отказался от продолжения борьбы во втором сете.
Соболенко стала соперницей россиянки Анастасии Павлюченковой по полуфиналу.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 549 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Элисе Мертенс (Бельгия, 13) — 6:1, 4:0 отказ 2-го игрока
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