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Соболенко стала соперницей Павлюченковой в полуфинале турнира в Мадриде

21:20
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Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Мадриде. Ее соперница по четвертьфиналу бельгийка Элисе Мертнес отказался от продолжения борьбы во втором сете.

Соболенко стала соперницей россиянки Анастасии Павлюченковой по полуфиналу.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Элисе Мертенс (Бельгия, 13) — 6:1, 4:0 отказ 2-го игрока

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