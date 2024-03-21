Осака вышла во второй круг турнира в Майами
Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу в первом круге турнира в Майами. В двух сетах он обыграл итальянку Элизабетту Коччаретто — 6:3, 6:4.
Также во второй круг вышли американка Кэти Волынец и австралийка Сторм Хантер.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кэти Волынец (США) — София Кенин (США) — 6:2, 4:6, 6:3
Наоми Осака (Япония) - Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:3, 6:4
Сторм Хантер (Австралия) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:3, 6:0, отказ 2-го игрока
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