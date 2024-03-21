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21 марта, 06:02

Осака вышла во второй круг турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
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Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу в первом круге турнира в Майами. В двух сетах он обыграл итальянку Элизабетту Коччаретто — 6:3, 6:4.

Также во второй круг вышли американка Кэти Волынец и австралийка Сторм Хантер.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кэти Волынец (США) — София Кенин (США) — 6:2, 4:6, 6:3

Наоми Осака (Япония) - Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:3, 6:4

Сторм Хантер (Австралия) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:3, 6:0, отказ 2-го игрока

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/miami/2024/
Теннис
Наоми Осака
София Кенин
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