Осака вышла во второй круг турнира в Майами

Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу в первом круге турнира в Майами. В двух сетах он обыграл итальянку Элизабетту Коччаретто — 6:3, 6:4.

Также во второй круг вышли американка Кэти Волынец и австралийка Сторм Хантер.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кэти Волынец (США) — София Кенин (США) — 6:2, 4:6, 6:3

Наоми Осака (Япония) - Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:3, 6:4

Сторм Хантер (Австралия) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:3, 6:0, отказ 2-го игрока