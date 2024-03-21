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21 марта, 01:37

Александрова сыграет с Векич во втором круге турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хорватская теннисистка Донна Векич одержала победу в первом круге турнира в Майами. Она в трех сетах обыграла Каролину ПлишковУ из Чехии — 6:4, 2:6, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 1 минуту. 27-летняя хорватка 9 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 6 подач навылет, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта (из 8).

Следующей соперницей Векич будет россиянка Екатерина Александрова.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Донна Векич (Хорватия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:4, 2:6, 6:2

Надя Подороска (Аргентина, Q) — Эшлин Крюгер (США) — 6:4, 6:2

Теннис
Донна Векич
Каролина Плишкова
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