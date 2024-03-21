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21 марта, 07:45

Свентек: «Думаю, что Олимпийские игры в Париже — приоритет для меня»

Сергей Разин
корреспондент
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Польская теннисистка Ига Свентек рассказала о приоритетном турнире в этом сезоне.

«Честно говоря, я думаю, что Олимпийские игры в Париже — приоритет для меня. Но пока впереди еще так много турниров, что я не особо на них фокусируюсь. Они находятся в другой плоскости, даже на другом континенте. Так что пока я делаю все шаг за шагом, не будем развивать эту тему, ведь до Олимпиады еще долго», — приводит слова Свентек The Tennis Letter.

Первая ракетка мира в 2024 году стала победительницей турниров в Индиан-Уэллсе и Дохе.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
Ига Свентек
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