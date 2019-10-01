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Осака вышла в 1/8 финала турнира в Пекине

10:52
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Четвертая ракетка мира японка Наоми Осака обыграла немку Андреа Петкович во втором круге турнира в Пекине — 6:2, 6:0.

Их матч длился ровно час. Ее следующей соперницей станет американка Элисон Риске или хорватка Айла Томлянович.

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Наоми Осака (Япония, 4) — Андреа Петкович (Германия, Q) — 6:2, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/beijing/2019/

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