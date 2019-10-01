Осака вышла в 1/8 финала турнира в Пекине
10:52
Четвертая ракетка мира японка Наоми Осака обыграла немку Андреа Петкович во втором круге турнира в Пекине — 6:2, 6:0.
Их матч длился ровно час. Ее следующей соперницей станет американка Элисон Риске или хорватка Айла Томлянович.
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 430 905 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Наоми Осака (Япония, 4) — Андреа Петкович (Германия, Q) — 6:2, 6:0
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