Осака вышла в 1/8 финала турнира в Пекине

Четвертая ракетка мира японка Наоми Осака обыграла немку Андреа Петкович во втором круге турнира в Пекине — 6:2, 6:0.

Их матч длился ровно час. Ее следующей соперницей станет американка Элисон Риске или хорватка Айла Томлянович.

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Наоми Осака (Япония, 4) — Андреа Петкович (Германия, Q) — 6:2, 6:0