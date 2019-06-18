Осака - во втором круге турнира в Бирмингеме

Японка Наоми Осака вышла во второй круг турнира в Бирмингеме. Первая ракетка мира в двух сетах одолела Марию Саккари из Греции.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley Classic
Призовой фонд 941 163 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Наоми Осака (Япония, 1) - Мария Саккари (Греция) - 6:1, 4:6, 6:3
Юлия Путинцева (Казахстан) - Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) - 6:1, 6:4
Елена Остапенко (Латвия) - Ига Свентек (Польша, Q) - 6:0, 6:2
Кристина Плишкова (Чехия, Q) - Виктория Томова (Болгария) - 6:3, 6:4
Юлия Гергес (Германия, 8) - Даяна Ястремская (Украина) - 3:6, 6:4, 6:3
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