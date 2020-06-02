Осака, Вавринка, Циципас и другие теннисисты приняли участие во флэшмобе, направленном на борьбу с расизмом

Ряд теннисистов и теннисисток принял участие во флэшмобе под названием Black out tuesday.

В рамках флэшмоба игроки обязуются в течение всего вторника, 2 июня, не постить в соцсети развлекательные сообщения, выложить черный квадрат с хэштегом #blackouttuesday и выступить с заявлениями в поддержку борьбы с расизмом и движения Black lives matter.

К флэшмобу уже присоединились Наоми Осака, Каролина Плишкова, Стефанос Циципас, Мэдисон Киз, Стэн Вавринка, Дарья Гаврилова, Донна Векич, Фабио Фоньини, Марион Бартоли, Карла Суарес Наварро, Ализе Корне, Йоханна Конта, Моника Пьюиг и Феликс Оже.