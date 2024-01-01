Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 08:48

Осака в первом матче после паузы победила Корпач на турнире в Брисбене

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака обыграла немку Тамару Корпач в первом круге турнира WTA в Брисбене (Австралия) — 6:3, 7:6 (11:9).

Матч стал для японки первым после декрета. В июле 2023 года 26-летняя японская теннисистка родила дочь.

Во втором круге Осака встретится с чешкой Каролиной Плишковой.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 736 763 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Наоми Осака (Япония, WC) — Тамара Корпач (Германия) — 6:3, 7:6 (11:9)

Теннис
Наоми Осака
2
Читайте также
Топ-10 главных скандалов 2023 года в футболе
Два юных хоккеиста «Чайки» погибли в ДТП в Вологодской области. Подробности
Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед сложным выбором
Королева Дании Маргрете II сообщила об отречении от престола
На Украине назвали возможную причину обвала фронта ВСУ
Экс-глава МИД Австрии отметила точность слов Путина о росте экономики РФ
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аванесян вышла во второй круг турнира в Окленде

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости