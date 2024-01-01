Осака в первом матче после паузы победила Корпач на турнире в Брисбене
Экс-первая ракетка мира Наоми Осака обыграла немку Тамару Корпач в первом круге турнира WTA в Брисбене (Австралия) — 6:3, 7:6 (11:9).
Матч стал для японки первым после декрета. В июле 2023 года 26-летняя японская теннисистка родила дочь.
Во втором круге Осака встретится с чешкой Каролиной Плишковой.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 736 763 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Наоми Осака (Япония, WC) — Тамара Корпач (Германия) — 6:3, 7:6 (11:9)
Новости
25 дек 2023 09:53
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