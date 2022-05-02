Осака после поражения на турнире в Мадриде сообщила о болях в ахилле

Японская теннисистка Наоми Осака после поражения во втором раунде турнира в Мадриде рассказала о болях в ахилловом сухожилии.

24-летняя японка почувствовала боль в ахилле после первого матча на турнире против россиянки Анастасии Потаповой (6:3, 6:1).

«Честно говоря, у меня это было раньше, может быть, два года назад, примерно после Майами. Но я не могу представить, что это будет огромной проблемой, если не произойдет что-то значительное. Прямо сейчас я просто учусь двигаться вперед со всем этим», — приводит слова Осаки официальный сайт WTA.

Осака во втором раунде турнира в Мадриде уступила испанке Саре Соррибес-Тормо (3:6, 1:6). В 1/8 финала испанка встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.