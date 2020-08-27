Осака отказалась играть полуфинал турнира в Нью-Йорке, протестуя против расизма

Японская теннисистка Наоми Осака приняла решение отказаться от выступления в полуфинале турнира WTA в Нью-Йорке. Об этом сообщила сама спортсменка. Осака присоединилась к тем, кто решил не играть в знак солидарности с борьбой против расизма.

«Как многие из вас знают, я должна была играть полуфинал завтра, — написала японка в Twitter. — Но я, прежде всего, черная женщина, а уже потом спортсменка. Как черная женщина, я считаю, что сейчас есть более важные вещи, чем просмотр моего матча, которые требуют немедленного внимания.

Ранее из-за бойкота спортсменов были перенесены матчи НБА, WNBA, MLS и MLB. Представители этих лиг выразили протест в связи с инцидентом в США. 29-летний афроамериканец Джейкоб Блейк был ранен полицейским.

На записи с места инцидента видно, что Блейк пытается сесть в машину, после того, как он разнимал двух поссорившихся женщин, а двое полицейских стреляют ему в спину (в автомобиле сидели дети Блейка). На записи семь выстрелов. Пострадавший жив и находится в реанимации — он перенес операцию, его состояние стабильно. Это событие вызвало массовые протесты в Висконсине.

Соперницей Осаки по полуфиналу должна была стать бельгийка Элисе Мертенс. Теперь она должна получить путевку в финал, где сыграет с победительницей пары Джоанна Конта (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия).