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Определились соперницы Звонаревой и Касаткиной по второму кругу турнира в Мельбурне

06:08
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Китаянка Чжэн Циньвэнь в первом круге турнира в Мельбурне (Melbourne Summer Set 1) победила японку Маи Хонтаму со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

В следующей стадии Циньвэнь сыграет с россиянкой Верой Звонаревой.

В матче турнира Melbourne Summer Set 2 американка Мэдисон Кис обыграла британку Хэрриет Дарт со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

Во втором круге представительница США встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной. Последняя обыграла соотечественницу Анну Калинскую, которая отказалась от продолжения борьбы при счете 1:6, 0:3.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Melbourne Summer Set 1

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Чжэн Циньвэнь (Китай, Q) — Маи Хонтама (Япония, LL) — 4:6, 6:2, 6:3

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Melbourne Summer Set 2

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мэдисон Кис (США) — Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — 6:3, 7:6 (7:2)

Дарья Касаткина (Россия, 3) — Анна Калинская (Россия, Q) — 6:1, 3:0 отказ 2-го игрока

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Роман Шишов все материалы автора
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