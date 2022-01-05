Определились соперницы Звонаревой и Касаткиной по второму кругу турнира в Мельбурне
Китаянка Чжэн Циньвэнь в первом круге турнира в Мельбурне (Melbourne Summer Set 1) победила японку Маи Хонтаму со счетом 4:6, 6:2, 6:3.
В следующей стадии Циньвэнь сыграет с россиянкой Верой Звонаревой.
В матче турнира Melbourne Summer Set 2 американка Мэдисон Кис обыграла британку Хэрриет Дарт со счетом 6:3, 7:6 (7:2).
Во втором круге представительница США встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной. Последняя обыграла соотечественницу Анну Калинскую, которая отказалась от продолжения борьбы при счете 1:6, 0:3.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Melbourne Summer Set 1
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Чжэн Циньвэнь (Китай, Q) — Маи Хонтама (Япония, LL) — 4:6, 6:2, 6:3
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Melbourne Summer Set 2
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мэдисон Кис (США) — Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — 6:3, 7:6 (7:2)
Дарья Касаткина (Россия, 3) — Анна Калинская (Россия, Q) — 6:1, 3:0 отказ 2-го игрока
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