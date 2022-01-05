Кудерметова вышла во второй круг турнира в Мельбурне
05:19
Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу в первом круге турнира в Мельбурне. В трех сетах она переиграла словенку Викторию Кузьмову — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).
Следующим соперником Кудерметовой будет победительница матча Мэдисон Бренгл — Нао Хибино.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Melbourne Summer Set 1
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия, 3) — Виктория Кузьмова (Словакия, Q) — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6)
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