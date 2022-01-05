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Кудерметова вышла во второй круг турнира в Мельбурне

05:19
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу в первом круге турнира в Мельбурне. В трех сетах она переиграла словенку Викторию Кузьмову — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).

Следующим соперником Кудерметовой будет победительница матча Мэдисон Бренгл — Нао Хибино.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Melbourne Summer Set 1

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 3) — Виктория Кузьмова (Словакия, Q) — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6)

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Евгений Козинов все материалы автора
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