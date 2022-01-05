Юван победила Соболенко и может сыграть с Гасановой на турнире в Аделаиде
06:20
Словенка Кая Юван во втором круге турнира в Аделаиде победила белоруску Арину Соболенко со счетом 7:6 (8:6), 6:1.
В следующее стадии турнира Юван сыграет с победительницей матча Анастасия Гасанова (Россия) — Мисаки Дои (Япония).
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 1
Призовой фонд 703 580 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кая Юван (Словения) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 7:6 (8:6), 6:1
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