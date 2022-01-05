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Юван победила Соболенко и может сыграть с Гасановой на турнире в Аделаиде

06:20

Словенка Кая Юван во втором круге турнира в Аделаиде победила белоруску Арину Соболенко со счетом 7:6 (8:6), 6:1.

В следующее стадии турнира Юван сыграет с победительницей матча Анастасия Гасанова (Россия) — Мисаки Дои (Япония).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кая Юван (Словения) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 7:6 (8:6), 6:1

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Роман Шишов все материалы автора
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