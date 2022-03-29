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Сегодня, 08:39

Определились пары 1/4 финала женской части турнира в Майами

Cтали известны пары 1/4 финала женской части теннисного турнира в Майами
Виктория Кравченко
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В четвертьфинал турнира в Майами вышли следующие пары: Паула Бадоса (Испания) — Джессика Пегула (США), Белинда Бенчич (Швейцария, 22) — Дарья Сэвилл (Австралия);

Наоми Осака (Япония) — Даниэль-Роуз Коллинз (США, 9);Петра Квитова (Чехия) — Ига Швентек (Польша).

Ранее россиянка Вероника Кудерметова проиграла чешке Петре Квитовой 6:7 (5:7), 4:6 в 1/8 финала и выбыла из турнира. Таким образом, турнир в Майами теперь проходит без россиянок. Большинство соотечественниц Кудерметовой не смогли пройти второй круг.

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