Определились пары 1/4 финала женской части турнира в Майами

В четвертьфинал турнира в Майами вышли следующие пары: Паула Бадоса (Испания) — Джессика Пегула (США), Белинда Бенчич (Швейцария, 22) — Дарья Сэвилл (Австралия);

Наоми Осака (Япония) — Даниэль-Роуз Коллинз (США, 9);Петра Квитова (Чехия) — Ига Швентек (Польша).

Ранее россиянка Вероника Кудерметова проиграла чешке Петре Квитовой 6:7 (5:7), 4:6 в 1/8 финала и выбыла из турнира. Таким образом, турнир в Майами теперь проходит без россиянок. Большинство соотечественниц Кудерметовой не смогли пройти второй круг.