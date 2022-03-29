Бадоса обыграла 16-летнюю Фрухвиртову и вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Испанская теннисистка Паула Бадоса в 1/8 финала турнира в Майами обыграла Линду Фрухвиртову со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Испанка сделала 4 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 6.

В четвертьфинале турнира Бадоса встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Паула Бадоса (Испания, 5) — Линда Фрухвиртова (Чехия) — 6:2, 6:3