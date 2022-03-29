Александрова и Чжаосюань вышли в полуфинал парного разряда турнира в Майами

Россиянка Екатерина Александрова и китаянка Ян Чжаосюань обыграли бельгийку Кирстен Флипкенс и представительницу Индии Саню Мирзу в двух сетах в четвертьфинале парного турнира в Майами.

За 1 час 23 минуты матча Александрова и Чжаосюань выполнили один эйс, пять раз ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их соперницы дважды подали на вылет, допустили одну двойную ошибку и сделали три брейка.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Екатерина Александрова/Ян Чжаосюань (Россия/Китай) — Кирстен Флипкенс/Саня Мирза (Бельгия/Индия) — 6:3, 7:6 (7:3)