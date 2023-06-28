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Жабер: «Женщины в теннисе идут на гораздо большие жертвы, чем мужчины»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тунисская теннисистка Онс Жабер считает, что женщины идут на большие жертвы, чем мужчины.

«Безумие, потому что некоторые люди такие: «Мне незачем смотреть женский теннис, он скучный». Но откуда вы знаете? Если честно, женщины идут на гораздо большие жертвы, чем мужчины. К сожалению, если завтра я захочу завести ребенка, я не смогу этого сделать, пока я в туре. Для женщин это огромная жертва.На корте [у меня] все идет отлично. Это и хорошо, и плохо, но мы терпеливы и уверены, что однажды [мы с мужем станем родителями]», — приводит слова Жабер The Guardian.

Также она рассказала, с какими проблемами женщины сталкиваются на корте из-за месячных.

«Особенно они сказываются на «Уимблдоне», потому что играешь во всем белом. Это не помогает. Сейчас разрешили надевать черное [нижнее белье], но если это сделать, то все узнают. Некоторые женщины чувствуют более сильную боль, даже в спине, и я бессчетное количество раз играла в первый день месячных, страдала и плакала от боли. Из-за этого я проигрывала матчи», — сказала Жабер.

Жабер — финалистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2022 и Открытый чемпионат США-2022) и победительница четырех турниров WTA.

Теннис
Онс Жабер
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