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Мельникова и Аманмурадова проиграли в первом раунде парного турнира в Гдыне

18:36
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Узбекская теннисистка Акгуль Аманмурадова и россиянка Марина Мельникова проиграли в первом раунде турнира WTA в Гдыне (Польша) в парном разряде. В первом раунде их победили Мию Като/Рената Ворачова (Япония/Чехия) — 6:1, 3:6, 10:6.

В следующем раунде Като и Ворачова сыграют с победителями матча Магдалена Фрех/Катаржина Кава (Польша) — Алена Фомина/Тереза Мрдежа (Россия/Хорватия).

Гдыня (Польша)

Турнир WTA Poland Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Мию Като/Рената Ворачова (Япония/Чехия, 1) — Акгуль Аманмурадова/Марина Мельникова (Узбекистан/Россия) — 6:1, 3:6, 10:6

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Евгений Петров все материалы автора

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