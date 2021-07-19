Мельникова и Аманмурадова проиграли в первом раунде парного турнира в Гдыне
18:36
Узбекская теннисистка Акгуль Аманмурадова и россиянка Марина Мельникова проиграли в первом раунде турнира WTA в Гдыне (Польша) в парном разряде. В первом раунде их победили Мию Като/Рената Ворачова (Япония/Чехия) — 6:1, 3:6, 10:6.
В следующем раунде Като и Ворачова сыграют с победителями матча Магдалена Фрех/Катаржина Кава (Польша) — Алена Фомина/Тереза Мрдежа (Россия/Хорватия).
Гдыня (Польша)
Турнир WTA Poland Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Мию Като/Рената Ворачова (Япония/Чехия, 1) — Акгуль Аманмурадова/Марина Мельникова (Узбекистан/Россия) — 6:1, 3:6, 10:6
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