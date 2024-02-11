Янчук отметил, что Рыбакина играла мощнее Касаткиной в финале турнира в Абу-Даби

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил финальный матч между россиянкой Дарьей Касаткиной и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в финале турнира WTA в Абу-Даби.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу казахстанской теннисистки. В конце второго сета игра прерывалась из-за дождя.

«У Касаткиной и Рыбакиной совершенно разные стили игры. Сказалось то, что Рыбакина сыграла намного острее, мощнее и интереснее, чем Касаткина. Касаткина старается разыгрывать мяч, разводить по углам, но ей не хватает агрессии, она освоила атакующие удары процентов на 70. Тем не менее хочется поздравить Рыбакину, хотя она выступает за Казахстан, но это наша теннисистка, воспитанница московской школы тенниса», — приводит ТАСС слова Янчука.

Рыбакина выиграла седьмой титул WTA в карьере и второй в текущем сезоне. Касаткина последний раз завоевывала трофей летом 2022 года — тогда она стала чемпионкой турнира в канадском Гранби.