Ольховский оценил шансы Звонаревой выиграть Итоговый турнир WTA в парном разряде

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд имеют хорошие шансы на победу в финале Итогового турнира WTA в парном разряде.

«Здорово, что они вышли в финал. Сейчас в женском теннисе нет доминирующих пар, поэтому выйти в финал мог кто угодно. Я думаю, у Звонаревой и Зигемунд хорошие шансы на победу, им вполне по силам выиграть финальный матч», — цитирует Ольховского ТАСС.

В финале Итогового турнира российско-немецкая пара сыграет с американкой Николь Меличар и австралийкой Эллен Перес. Соревнования проходят в Канкуне (Мексика).