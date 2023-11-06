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Сегодня, 14:38

Чесноков считает, что в финале Итогового турнира WTA в парном разряде нет явных фавориток

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отреагировал на выход россиянки Веры Звонаревой и немки Лауры Зигемунд в финал Итогового турнира WTA в парном разряде.

«Я посмотрел вчера полуфинал. Это был удивительный матч, особенно чемпионский тай-брейк. Зигемунд наводила суету у сетки, а их соперницы поймали мандраж и не могли перебить, сделали просто массу ошибок. Очень здорово, что они вышли в финал, я могу за них только порадоваться. Мне кажется, в финале не будет у кого-то явного преимущества, обе пары могут выиграть, но, безусловно, я буду болеть за Звонареву и Зигемунд», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В финале Итогового турнира российско-немецкая пара сыграет с американкой Николь Меличар и австралийкой Эллен Перес. Соревнования проходят в Канкуне (Мексика).

Источник: https://tass.ru/sport/19212231
Теннис
Андрей Чесноков
Вера Звонарева
Лаура Зигемунд
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