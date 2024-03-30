Ольховский назвал Рыбакину фаворитом финала турнира в Майами

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от финала турнира в Майами между Еленой Рыбакиной и Даниэль Коллинз.

«Рыбакина для меня явный фаворит матча. В ней есть смесь отличной игры и опыта, поэтому сейчас Елена сильнее своей оппонентки», — сказал Ольховский «СЭ».

В финале турнира в Майами Рыбакина сыграет с американкой Даниэль Коллинз.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта.

(Денис Сафронов)