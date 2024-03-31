Рыбакина проиграла Коллинз в финале турнира в Майами

Представляющая Казахстан Елена Рыбакина проиграла американке Даниэль Коллинз в финале турнира серии WTA 1000 в Майами — 5:7, 3:6.

Матч длился 2 часа 2 минуты. Рыбакина за игру сделала 5 эйсов и реализовала 1 из 10 брейк-пойнтов. У Коллинз — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 из 7 реализованных брейк-пойнтов. 4-я ракетка мира Рыбакина отыграла у 53-й ракетки мира Коллинз три матчбола.

30-летняя американка выиграла третий турнир WTA в карьере и первый — на турнирах серии WTA 1000.

24-летняя Рыбакина проиграла 11-й финал на турнирах WTA в карьере. Теннисистка второй год подряд уступает в финале турнира в Майами. На ее счету 7 титулов.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Даниэль Коллинз (США) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 7:5, 6:3