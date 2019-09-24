Никулеску вышла во второй круг соревнований в Ташкенте
13:24
Румынка Моника Николеску вышла во второй круг турнира в Ташкенте. На старте соревнований она была сильнее представительницы Узбекистана Нигины Абдураимовой — 6:1, 7:5.
Ташкент (Узбекистан)
Турнир WTA Tashkent Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Моника Никулеску (Румыния) — Нигина Абдураимова (Узбекистан, WC) — 6:1, 7:5
Изалин Бонавантюр (Бельгия) — Акгуль Аманмурадова (Узбекистан, WC) — 6:3, 6:1
Татьяна Мария (Германия, 6) — Ольга Говорцова (Белоруссия, Q) — 7:6 (7:5), 6:1
Тимеа Бабош (Венгрия, 7) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 6:2, 7:5