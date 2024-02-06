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Сегодня, 16:10

Коллинз обыграла Осаку и встретится с Рыбакиной во втором круге турнира в Абу-Даби

Руслан Минаев
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Американка Даниэль Коллинз обыграла японку Наоми Осаку в первом круге турнира WTA в Абу-Даби (ОАЭ).

Матч длился 1 час 24 минуты и завершился победой Коллинз со счетом 7:5, 6:0.

Во втором круге теннисистка сыграет с Еленой Рыбакиной (Казахстан).

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даниэль Коллинз (США, Q) — Наоми Осака (Япония, WC) — 7:5, 6:0

Теннис
Елена Рыбакина
Наоми Осака
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