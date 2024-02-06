Коллинз обыграла Осаку и встретится с Рыбакиной во втором круге турнира в Абу-Даби
Американка Даниэль Коллинз обыграла японку Наоми Осаку в первом круге турнира WTA в Абу-Даби (ОАЭ).
Матч длился 1 час 24 минуты и завершился победой Коллинз со счетом 7:5, 6:0.
Во втором круге теннисистка сыграет с Еленой Рыбакиной (Казахстан).
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open
Призовой фонд 922 573 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Даниэль Коллинз (США, Q) — Наоми Осака (Япония, WC) — 7:5, 6:0
Новости