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5 февраля, 21:51

Жабер сыграет с Радукану во втором круге турнира в Абу-Даби

Руслан Минаев
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Британка Эмма Радукану обыграла чешку Марию Боузкову в первом круге турнира в Абу-Даби (ОАЭ) — 6:4, 6:1.

Матч длился 1 час 23 минуты. Радукану реализовал 7 из 9 брейк-пойнтов. Боузкова — 3 из 3.

Во втором круге Радукану сыграет с туниской Онс Жабер.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Эмма Радукану (Великобритания) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:4, 6:1

Теннис
Онс Жабер
Эмма Радукану
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