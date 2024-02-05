Жабер сыграет с Радукану во втором круге турнира в Абу-Даби
Британка Эмма Радукану обыграла чешку Марию Боузкову в первом круге турнира в Абу-Даби (ОАЭ) — 6:4, 6:1.
Матч длился 1 час 23 минуты. Радукану реализовал 7 из 9 брейк-пойнтов. Боузкова — 3 из 3.
Во втором круге Радукану сыграет с туниской Онс Жабер.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Эмма Радукану (Великобритания) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:4, 6:1
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