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Сегодня, 17:00

Эрика Андреева вышла во второй круг турнира в Клуж-Напоке

Руслан Минаев
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Эрика Андреева.
Фото Global Look Press

Россиянка Эрика Андреева обыграла румынку Анку Тодони в первом круге турнире WTA в городе Клуж-Напока (Румыния).

Матч длился 1 час 41 минуту и завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянки. Андреева сделала за игру 6 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 8.

Во втором круге теннисистка сыграет с румынкой Аной Богдан.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 267 082 доллара

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Эрика Андреева (Россия, Q) — Анка Алексия Тодони (Румыния, WC) — 6:3, 6:4

Теннис
Эрика Андреева
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