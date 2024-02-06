Эрика Андреева вышла во второй круг турнира в Клуж-Напоке
Россиянка Эрика Андреева обыграла румынку Анку Тодони в первом круге турнире WTA в городе Клуж-Напока (Румыния).
Матч длился 1 час 41 минуту и завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянки. Андреева сделала за игру 6 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 8.
Во втором круге теннисистка сыграет с румынкой Аной Богдан.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 267 082 доллара
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Эрика Андреева (Россия, Q) — Анка Алексия Тодони (Румыния, WC) — 6:3, 6:4
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