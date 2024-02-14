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14 февраля, 18:45

Осака вышла в четвертьфинал турнира в Дохе на отказе Цуренко

Руслан Минаев
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Японка Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар). Экс-первая ракетка мира прошла в следующий круг на отказе украинки Леси Цуренко.

За выход в полуфинал Осака сыграет с чешкой Каролиной Плишковой, которая победила соотечественницу Линду Носкову — 3:6, 7:5, 6:1.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Каролина Плишкова (Чехия) — Линда Носкова (Чехия) — 3:6, 7:5, 6:1

Теннис
Каролина Плишкова
Леся Цуренко
Наоми Осака
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