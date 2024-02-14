Осака вышла в четвертьфинал турнира в Дохе на отказе Цуренко
Японка Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар). Экс-первая ракетка мира прошла в следующий круг на отказе украинки Леси Цуренко.
За выход в полуфинал Осака сыграет с чешкой Каролиной Плишковой, которая победила соотечественницу Линду Носкову — 3:6, 7:5, 6:1.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Каролина Плишкова (Чехия) — Линда Носкова (Чехия) — 3:6, 7:5, 6:1
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