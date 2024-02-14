Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Катаре

Представляющая Казахстан Елена Рыбакина победила американку Эмму Наварро в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар) — 6:1, 6:7 (6:8), 6:4.

Матч длился 2 часа 12 минут. На тай-брейке во втором сете Рыбакина не реализовала матчбол и проиграла партию.

4-я ракетка мира вышла в четвертьфинал и сыграет с канадкой Лейлой Фернандес.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Эмма Наварро (США, 16) — 6:1, 6:7 (6:8), 6:4