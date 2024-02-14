Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Катаре
Представляющая Казахстан Елена Рыбакина победила американку Эмму Наварро в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар) — 6:1, 6:7 (6:8), 6:4.
Матч длился 2 часа 12 минут. На тай-брейке во втором сете Рыбакина не реализовала матчбол и проиграла партию.
4-я ракетка мира вышла в четвертьфинал и сыграет с канадкой Лейлой Фернандес.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Эмма Наварро (США, 16) — 6:1, 6:7 (6:8), 6:4
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