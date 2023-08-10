Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 16:50

Петрова назвала три причины успеха 16-летней Андреевой

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая третья ракетка мира и победительница Кубка Федерации 2007 года Надежда Петрова объяснила успех 16-летней Мирры Андреевой.

«Во-первых, Мирра для своего возраста очень уравновешена и спокойна. Во-вторых, физически она очень хорошо сложена — высокая, но с хорошей массой тела, нет какой-то неуклюжести, которая часто встречается у девочек этого возраста. В-третьих, она мне чем-то очень напоминает Елену Дементьеву — такая же работоспособная, правильная, всегда все выслушивает и может перенести это в игру», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Также экс-теннисистка отметила сильные стороны Андреевой.

«Мирра очень хорошо держит удар. У нее и задняя линия хорошая, и подача, и прием, и с лета она всегда уверенно себя показывает. Я бы посоветовала всем девочкам, которые играют на юниорском уровне, смотреть ее матчи, равняться на нее и подражать. Ее собранность и хладнокровие надо перенимать», — сказала Петрова.

В 2023 году Андреева дошла до четвертого круга на турнире WTA 1000 в Мадриде и на Уимблдоне, и до третьего круга — на «Ролан Гаррос». На данный момент она занимает 70-е место в мировом рейтинге.

Источник: «Газета.Ru»
Теннис
Мирра Андреева
Надежда Петрова
0
Читайте также
Овечкин: «Могу ли я перейти в «Ак Барс», если уйду из НХЛ? Посмотрим, как покажет жизнь»
Овечкин, Дацюк и Кузнецов проводили Зарипова. Зрелище, трогающее до слез
Тело просившей не убивать ее 16-летней девушки нашли на Урале
CNN рассказал о первом отчете Украины перед США о кассетных боеприпасах
В «Ростехе» рассказали о повышении дальности стрельбы гаубицы «Мальва»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Квитова обыграла Джорджи и вышла в 1/8 финала турнира в Монреале
Новости
RSS RSS
Все новости