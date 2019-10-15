Младенович победила Путинцеву в Москве
19:27
Француженка Кристина Младенович обыграла казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву в первом круге «ВТБ Кубка Кремля» — 6:4, 3:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Во втором раунде Младенович сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кристина Младенович (Франция) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 3:6, 6:2
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