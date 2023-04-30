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Сегодня, 00:49

Гарсия проиграла 59-й ракетке мира в третьем круге турнира в Мадриде

Сергей Разин
корреспондент
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Французская теннисистка Каролин Гарсия в третьем круге турнира в Мадриде уступила Майар Шериф из Египта со счетом 6:7 (2:7), 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. На счету француженки 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В 1/8 финала 59-я ракетка мира встретится с Элисе Мертенс из Бельгии.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Майар Шериф (Египет) — Каролин Гарсия (Франция, 5) — 7:6 (7:2), 6:3

Каролин Гарсия
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