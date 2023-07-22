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Сегодня, 23:10

19-летняя Тимофеева — о выходе в финал Будапешта: «Я не могу в это поверить»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Мария Тимофеева прокомментировал победу над Надей Подороску из Аргентины в полуфинале турнира WTA 250 в Будапеште.

«Молодец Надя, она провела отличный матч. Было очень тяжело, и она боролась до конца, так что большой респект ей. Не знаю, мне кажется, что выход в финал — это просто сказка. Даже если бы я не была лаки-лузером, для меня это был бы невероятный результат, но, будучи лаки-лузером, я все равно не могу в это поверить. У меня сейчас нет слов», — приводит слова Тимофеевой WTA.

19-летняя россиянка впервые выступает на турнире WTA. В финале квалификации она уступила Анне Шишковой, но попала в основную сетку как лаки-лузер.

За трофей в Будапеште она поборется с украинкой Катериной Байндль.

Теннис
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