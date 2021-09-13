Макарова проиграла Фетт в первом раунде турнира в Люксембурге
22:36
Хорватская теннисистка Яна Фетт победила россиянку Екатерину Макарову (6:3, 6:3) в матче первого раунда турнира WTA в Люксембурге.
Матч продолжался один час и 28 минут. В следующем раунде Фетт сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия).
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Яна Фетт (Хорватия, Q) — Екатерина Макарова (Россия, Q) — 6:3, 6:3
Читайте также
Марио изменил отношение России к натурализованным футболистам. Рабинер — о завершении карьеры Фернандеса в сборной
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю