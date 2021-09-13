Макарова проиграла Фетт в первом раунде турнира в Люксембурге

Хорватская теннисистка Яна Фетт победила россиянку Екатерину Макарову (6:3, 6:3) в матче первого раунда турнира WTA в Люксембурге.

Матч продолжался один час и 28 минут. В следующем раунде Фетт сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия).

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Яна Фетт (Хорватия, Q) — Екатерина Макарова (Россия, Q) — 6:3, 6:3