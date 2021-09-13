Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Макарова проиграла Фетт в первом раунде турнира в Люксембурге

22:36
Теги:

Хорватская теннисистка Яна Фетт победила россиянку Екатерину Макарову (6:3, 6:3) в матче первого раунда турнира WTA в Люксембурге.

Матч продолжался один час и 28 минут. В следующем раунде Фетт сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия).

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Яна Фетт (Хорватия, Q) — Екатерина Макарова (Россия, Q) — 6:3, 6:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Топ-журналисты, ушедшие с «Матч ТВ». Где они теперь
Марио изменил отношение России к натурализованным футболистам. Рабинер — о завершении карьеры Фернандеса в сборной
Макгрегор напал на парня Меган Фокс. Гламурный рэпер чуть не получил по лицу
Медведев — король Нью-Йорка! Джокович остался без календарного «Шлема»
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд