Потапова не смогла выйти во второй круг турнира в Люксембурге
20:56
Россиянка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира в Люксембурге. На старте соревнований она уступила Ализе Корне из Франции.
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ализе Корне (Франция, 8) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:4, 6:2
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