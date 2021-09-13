Россиянка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира в Люксембурге. На старте соревнований она уступила Ализе Корне из Франции.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ализе Корне (Франция, 8) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:4, 6:2