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Калинская прошла во второй круг турнира WTA в Словении

15:41
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Российская теннисистка Анна Калинская прошла во второй круг турнира WTA в Словении.

В первом круге она победила Данку Ковинич со счетом 6:0, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

В следующем раунде Калинская встретится с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Ясмин Паолини (Италия).

Порторож (Словения)

Турнир WTA Zavarovalnica Sava Portoroz

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:0, 6:4

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Екатерина Савостина все материалы автора

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