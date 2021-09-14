Калинская прошла во второй круг турнира WTA в Словении
15:41
Российская теннисистка Анна Калинская прошла во второй круг турнира WTA в Словении.
В первом круге она победила Данку Ковинич со счетом 6:0, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.
В следующем раунде Калинская встретится с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Ясмин Паолини (Италия).
Порторож (Словения)
Турнир WTA Zavarovalnica Sava Portoroz
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:0, 6:4
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