Самсонова сыграет с Гауфф в 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне

В субботу, 5 августа, российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет против американки Кори Гауфф в 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне. Начало — не ранее 22:00.

В четвертьфинале россиянка победила украинку Марту Костюк, а Гауфф обыграла швейцарку Белинду Бенчич.

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Людмила Самсонова — победительница пяти турниров WTA (четыре из которых— в одиночном разряде). В ее активе также победа на Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной России.

Кори Гауфф — бывшая первая ракетка мира в парном разряде и самая юная в истории тенниса. Американка в своей карьере сумела выиграть 11 турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет около 780 тысяч долларов. Действующей победительницей соревнований является россиянка Людмила Самсонова.

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